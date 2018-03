Ingresso monumentale del Parco Cittadella, nessun allarme, presto i lavori di restauro

Share This





















Ingresso monumentale del Parco della Cittadella, l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi, torna sul tema della sua parziale chiusura escludendo qualsiasi allarme in merito. Non si tratta, infatti, di problematiche di carattere strutturale tali da determinarne l’inagibilità, puntualizza Alinovi, ma di sicurezza del selciato, compromesso da neve, ghiaccio e pioggia dei giorni scorsi. I tecnici di Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della manutenzione del patrimonio del Comune, hanno già effettuato un sopralluogo, nella giornata di ieri. In estate partiranno i lavori per il consolidamento, l’impermeabilizzazione ed il restauro generale dell’antico portale. Il Comune ha stanziato 500 mila euro per dare seguito al progetto. Si tratta di un intervento complesso che prevede la rimozione dello strato in corrispondenza del percorso pedonale al di sopra del portale stesso per giungere fino alle volte e impermeabilizzare e consolidare la struttura. E’ prevista anche la sistemazione della parte in muratura, in mattoni faccia a vista, interna al Parco della Cittadella e da tempo transennata. A questo si aggiunge il restauro completo dell’antica facciata realizzata contestualmente alla fortezza alla fine del 1500. La conclusione dei lavori, ha ricordato Alinovi, è in programma per la primavera del 2019. L’importo complessivo degli stanziamenti del Comune per dare seguito a vari interventi nel parco urbano della Cittadella ammonta a 2 milioni di euro. Gli stanziamenti sono suddivisi in stralci ed annualità. Di questi, i primi 500 mila serviranno per il recupero dell’ingresso monumentale, altri 500 mila per la riqualificazione generale della Cittadella con particolare riguardo al miglioramento dell’illuminazione e dei percorsi. Nel bilancio pluriennale, poi, sono contemplati altri 500 mila euro per il 2019 a cui se ne aggiungono altri 500 mila per il 2020.