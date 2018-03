Nuovi impianti di illuminazione e torri faro per i campi da baseball nel Centro Sportivo Stuard, in località San Pancrazio: stanziati 710 mila euro

Via libera della Giunta Comunale al progetto definitivo per i nuovi impianti di illuminazione e torri faro nei campi da baseball nel Centro Sportivo Stuard, in località San Pancrazio. L’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, ha infatti previsto lo stanziamento di 710 mila euro per dare seguito al progetto, su indicazione dell’assessorato allo sport, guidato da Marco Bosi.

L’intervento rientra nel piano che contempla la riqualificazione degli impianti d’illuminazione dei campi sportivi, anche per gli anni futuri.

Il progetto prevede la realizzazione, nel Centro Sportivo Stuard, in località San Pancrazio, dell’impianto di illuminazione del campo principale da baseball “seniores”, adibito a campo di gara per competizioni di serie B seniores, oltre che a campo di allenamenti.

L’impianto esistente, infatti, non risulta, di fatto, più operativo ed in linea con la normativa vigente. Per cui il Comune ha deciso di realizzare un nuovo impianto, sostituendo le 8 torri faro già presenti con altrettante strutture disposte perimetralmente rispetto al campo da gioco. Su ognuna delle torri verranno installati 60 corpi illuminanti disposti su 2 file, in grado così di garantire uniformità dei parametri di luminosità sulla superficie del campo grazie all’orientamento dei corpi illuminanti stessi.

L’intervento, oltre a rendere la struttura sportiva funzionale, permetterà, altresì, all’impianto sportivo di risultare conforme alle norme FIBS e conseguentemente idoneo per competizioni agonistiche di serie B.