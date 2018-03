Sabato 17 marzo riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle Violette di Parma

Share This





















Il posto delle Viole

Per l’occasione all’interno della serra e negli spazi della Biblioteca di Alice

si inaugura la mostra “Viola Segreta”: un viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore.

Sabato 17 marzo alle ore 10.30 riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta di Parma che sono rimaste a dimora per tutto l’inverno.

Per l’occasione all’interno della serra e negli spazi della Biblioteca di Alice si inaugura la mostra “Viola segreta”: un viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore. Sarà presente per l’Amministrazione Comunale l’assessore alla Gestione del verde pubblico, Lavori pubblici e Urbanistica Michele Alinovi.

Con l’utilizzo dello stereo-microscopio e del microscopio ottico sono state eseguite una serie di foto della Violetta di Parma a fiore doppio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore.

Al progetto hanno partecipato gli studenti in Biologia molecolare Antonio Graziani, Federico Passarelli, Giuseppe Samperi e Vittorio Neri.

La Violetta di Parma, tradizionalmente utilizzata per produrre il profumo omonimo, è una varietà di viola che mostra caratteri intermedi fra Viola odorata e Viola suavis e la cui origine filogenetica è ancora incerta. Il fiore estremamente doppio, manca di strutture fertili, stami e pistilli, trasformati in petali e si propaga essenzialmente per via vegetativa.