Modifiche viabilità in Oltretorrente per la tradizionale Fiera San Giuseppe

In vista della tradizionale Fiera di San Giuseppe, che si terrà domenica 18 marzo, viene istituito con ordinanza dalle ore 6 alle 24 divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata in una larga fascia dell’Oltretorrente. Le attività commerciali presenti in zona potranno effettuare le operazioni di carico e scarico dalle ore 06:00 alle ore 09:00. Ai residenti diretti (ed in uscita da) ai posti auto interni sarà consentito il transito nelle seguenti fasce orarie: fino alle 09:00, dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 20:00. I divieti interesseranno i seguenti tratti stradali:

- Strada D’Azeglio

• Strada Bixio;

• Strada Imbriani eccetto tratto compreso tra B.go Fiore e B.go Parente. Istituzione del senso unico alternato per i sottoelencati tratti stradali

• B.go Catena

• B.go Guasti di S. Cecilia

• B.go Parente

• B.go Sorgo

• Via Costituente da Borgo Sorgo a Strada Bixio

• B.go S. Giuseppe – da Via Turchi a Str. Bixio • Via Padre Lino – da Via Turchi a Str. Bixio

• B.go S. Domenico – da Via della Salute a Str. Bixio

• V.lo S. Caterina

• B.go S. Caterina – da Str. Bixio a P.le Rondani

• Via Benassi – da Str. Bixio a P.le Rondani

• Via Monte Grappa - da Via Monte Nero a Str. Bixio

• Via Piave – da via Monte Nero a Str. Bixio

• Via Gorizia – da Str. Bixio a via Monte Nero Borgo Parente – dal civ.23 a Strada Costituente.

I mezzi adibiti all’allestimento della festa di S. Giuseppe potranno circolare fino alle ore 09:00 e per le operazioni di disallestimento dalle ore 20:00 in poi.

L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.