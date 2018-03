Maltempo: primavera con la neve, imbiancata Potenza. Alto Adige sotto zero

Share This

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia produce i suoi effetti con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Nevicate anche a bassa quota su Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, Marche. Venti di burrasca su Sicilia, Campania, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

QUESTA LA SITUAZIONE

Alto Adige sotto zero, valanga provoca due morti - Solo due stazioni meteo della Provincia di Bolzano hanno registrato temperature di poco sopra lo zero, Bolzano e Salorno. Le località più fredde sono state San Giacomo in val di Vizze con -17 gradi, Riva di Tures con -16 e Predoi e San Vito di Braies con -15 gradi. La scorsa notte è stato raggiunto il culmine dell’ondata di freddo. Una valanga a 3200 metri di quota ha provocato due morti e un ferito.

Vesuvio innevato, neve anche nel Salernitano - Vesuvio ricoperto di neve dalla cima alle quote più basse. Nevica abbondantemente a sud di Salerno. Nella maggior parte dei comuni le scuole sono rimaste chiuse. La circolazione veicolare procede a rilento.

Intensa nevicata su Potenza - Un’intensa nevicata sta interessando Potenza: le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono segnalati disagi sulle principali strade della Basilicata. Dalle ore 9.10 la circolazione ferroviaria è sospesa sospesa sulla linea Potenza-Metaponto “per la caduta di rami sui binari”.

Soccorse tre persone dopo mareggiata - Tre persone con difficoltà motorie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa della mareggiata che ha colpito la costa tirrenica cosentina, sono state soccorse e messe al sicuro dalla Guardia Costiera di Cetraro. L’intervento si è svolto nelle vicinanze del lungomare di Acquappesa dove l’acqua ha allagato i piani terra di alcuni stabili.

Primavera con la neve in Sardegna – Primavera con la neve e temperature rigide in Sardegna. I fiocchi caduti durante la notte hanno imbiancato le strade nel Nuorese e sulla Ss 389, Nuoro-Lanusei, da Fonni al passo Correboi. Stessa situazione sull’altopiano di Campeda, sulla statale 131 “Carlo Felice” che collega Cagliari a Sassari. Disagi anche sulla provinciale 7 Fonni-Desulo all’altezza di Donnortei-Bruncuspina.

fonte ansa