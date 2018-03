Dall’Irlanda a Parma per una settimana di scambio con il Liceo Ulivi – accolti dal Vice Sindaco nella Sala Consiglio del Comune

Share This





















Nella sala del Consiglio Comunale, accolti dal Vice Sindaco Marco Bosi, hanno fatto tappa gli studenti del Ratoath College.

Accompagnati da Maria Gabriella Bossi che coordina un progetto quasi decennale tra Liceo Ulivi e il Ratoath College, situato ad una manciata di km da Dublino, che prevede una settimana di scambio tra i due istituti scolastici. I ragazzi, che vivono in famiglia durante il soggiorno, trascorrono 8 giorni nelle scuole e nelle città ospitanti. La 3 G bilingue del Liceo Ulivi ha ora restituito l’accoglienza ricevuta nello scorso ottobre in Irlanda facendo visitare le bellezze artistiche e i luoghi importanti di Parma. Il Ratoath College rappresenta l’istituto scolastico irlandese con il maggior numero di studenti impegnati in corsi di lingua italiana. “l’Italia per loro è simbolo di arte e cultura, nei soggiorni a Parma trovano sempre anche una calorosa accoglienza, e una cucina che li stupisce” ha sottolineato Gabriella Bossi.