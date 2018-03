Morto l’allenatore Emiliano Mondonico, calcio in lutto

Share This





















L’annuncio della figlia su Facebook: ‘Sei stato il nostro esempio’

Il calcio in lutto: è morto Emiliano Mondonico, celebre allenatore di Torino e Atalanta. “Ciao Papo…. sei stato il nostro esempio e la nostra forza… ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu… eternamente tua”: così’ Clara Mondonico, figlia di Emiliano, annuncia su facebook la morte del padre. Mondonico, 71 anni, era malato da tempo.Mondonico, nato e cresciuto a Rivolta d’Adda, aveva compiuto 71 anni lo scorso 9 marzo. Nell’occasione, la figlia Clara, che gestisce la pagina facebook che porta il nome del padre, aveva scritto “la vita ti ha messo davanti a partite che sembravano impossibili da vincere ma tu, con la forza che ti contraddistingue, hai dimostrato di essere in grado di superare tutto”.

Sul profilo dell’allenatore – che iniziò la sua carriera in panchina nel 1979 con le giovanili della Cremonese – continuano ad aggiungersi messaggi di condoglianze, così come moltissimi sono i post su twitter. In molti hanno scelto di postare la celebre immagine della sedia alzata al cielo per un rigore negato il 13 maggio del 1992, durante la partita di coppia Uefa tra Ajax e Torino giocata allo Stadio Olimpico di Amsterdam.

fonte ansa