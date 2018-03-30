Published On: ven, mar 30th, 2018

Fiera del fiore a Noceto

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DOMENICA 8 APRILE A NOCETO DALLA MATTINA FINO A SERA

GRANDE MERCATO STRAORDINARIO DI PRIMAVERA NEL CENTRO STORICO

CON LA PRESENZA DI VIVAISTI E FLORICOLTORI

PROVENIENTI DA TUTT’ITALIA

PER COLORARE I  NOSTRI BALCONI E GIARDINI A PREZZI SPECIALI,

ARTIGIANI DELLA CREATIVITA E DEL LEGNO

CON I LORO MANUFATTI ARTISTICI,

PRODUTTORI CON LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL NOSTRO TERRITORIO.

 

 

OSPITI D’ECCEZIONE GLI ARTISTI DEL CENTRO MADONNARI MANTOVA,

 

CON LE LORO OPERE LEGATE ALLE PIU’ ANTICHE TRADIZIONI DELL’ARTE DI STRADA CHE PROPORRANNO ALLA MATTINA LABORATORI PER RAGAZZI.

 

 

 


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