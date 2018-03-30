Fiera del fiore a Noceto
DOMENICA 8 APRILE A NOCETO DALLA MATTINA FINO A SERA
GRANDE MERCATO STRAORDINARIO DI PRIMAVERA NEL CENTRO STORICO
CON LA PRESENZA DI VIVAISTI E FLORICOLTORI
PROVENIENTI DA TUTT’ITALIA
PER COLORARE I NOSTRI BALCONI E GIARDINI A PREZZI SPECIALI,
ARTIGIANI DELLA CREATIVITA E DEL LEGNO
CON I LORO MANUFATTI ARTISTICI,
PRODUTTORI CON LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL NOSTRO TERRITORIO.
OSPITI D’ECCEZIONE GLI ARTISTI DEL CENTRO MADONNARI MANTOVA,
CON LE LORO OPERE LEGATE ALLE PIU’ ANTICHE TRADIZIONI DELL’ARTE DI STRADA CHE PROPORRANNO ALLA MATTINA LABORATORI PER RAGAZZI.