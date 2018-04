Cade sotto treno alla stazione di Porta Susa, muore studentessa 15enne

Share This





















Gli agenti della polizia ferroviaria sono al lavoro per stabilire come la ragazza sia finita sotto il treno, ma dalle prime informazioni sembra essere stato un incidente

Una studentessa quindicenne è morta alla stazione di Torino Porta Susa dopo essere finita questa mattina sotto un treno. I sanitari del 118 l’hanno rianimata a lungo sulla banchina del binario 4 dopo averla estratta da sotto il convoglio, ma è stato tutto inutile: la ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia ferroviaria sono al lavoro per stabilire come la ragazza sia finita sotto il treno, ma dalle prime informazioni sembra essere stato un incidente. Il binario 4 è stato chiuso; l’incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario.

fonte ansa