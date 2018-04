Torna Mappiamoci!

Share This





















“Mappiamoci” è un invito per i giovani e i giovanissimi a costruirsi una mappa per orientarsi fra le proposte di volontariato estivo e non solo, fra Parma e il resto del mondo. Dieci appuntamenti, nei luoghi frequentati dai ragazzi, per aiutarli a scegliere consapevolmente in un mare di opportunità con un unico denominatore: la voglia di essere cittadini più attivi e consapevoli.

Il primo sarà sabato 7 aprile per parlare di Campi internazionali estivi per minorenni e maggiorenni.

Gli incontri sono organizzati da Informagiovani del Comune di Parma, Forum Solidarietà, la sezione di Parma di Ibo Italia e CoPESC, Coordinamento provinciale enti servizio civile.