Pensionato spara alla moglie malata e si uccide

Un pensionato settantenne ha sparato alla moglie con la pistola e si è poi ucciso con la stessa arma, ieri sera a Torino. L’omicidio-suicidio in un condominio in via Signorini, alla periferia nord-est della città. La donna – secondo quanto si è appreso – da due anni soffriva del morbo di Alzheimer. La coppia, che non aveva figli, viveva nel quartiere da 51 anni. Sul posto la Polizia e il 118.

A dare l’allarme è stata una parente della coppia che oggi pomeriggio ha telefonato senza ricevere risposte. La donna – secondo quanto hanno raccontato i vicini – era stata ospite per un periodo in una residenza socio-assistenziale, nella vicina via Botticelli, e sarebbe stata riportata a casa proprio questa mattina.

Quando i Vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione in via Signorini, i coniugi erano entrambi morti. L’omicida-suicida avrebbe ucciso anche il loro gatto e avrebbe lasciato un biglietto d’addio. Ha usato una pistola Beretta regolarmente denunciata.