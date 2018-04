MotoGp Argentina: Marquez sperona Rossi. Valentino: “Ho paura di stare in pista con lui”

Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina classe MotoGp. Su pista bagnata l’inglese della Honda ha preceduto la Yamaha di Zarco e la Suzuki di Rins. Quinta al traguardo la Honda del campione del mondo Marc Marquez che verrà penalizzato di 30” per le manovre a rischio effettuate in gara, ultima quella su Valentino Rossi arrivato diciannovesimo. Settima la Ducati di Andrea Dovizioso.

Marc Marquez ne combina di tutti i colori nel Gp d’Argentina. Dopo essere stato penalizzato dalla direzione gara per varie manovre a rischio, a quattro giri dalla fine su pista bagnata il campione del mondo sperona anche la Yamaha di Valentin Rossi che finisce a terra e inveisce platealmente a braccia alzate contro lo spagnolo.

Rossi ‘ho paura di stare in pista con Marquez’ - ”Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez non alcun rispetto per i suoi avversari”. Alla fine del Gp d’Argentina che lo ha visto cadere dopo il contatto con Marquez, Valentino Rossi è durissimo sul rivale di sempre. ”Il problema è che è pericoloso, io ho paura di stare in pista con Marquez e non mi sento tutelato dalla direzione gara, lui ti viene apposta addosso”.

Momenti di grande tensione al termine del Gp. È successo quando Marc Marquez si è presentato per chiarire con Valentino Rossi l’incidente che a tre giri dalla fine lo ha visto protagonista ai danni dell’italiano. Lo spagnolo, che si è presentato col padre e il manager Emilio Alzamora è stato respinto dal clan dell’italiano, in particolare da Alessio Salucci che gli ha intimato “Non venire qui!”. Così Marquez ha girato le spalle e se n’è andato. L’incidente tra i due, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per “guida irresponsabile”, riaccenderà la rivalità tra i due piloti, esplosa nel 2015 nell’ormai famoso GP della Malesia 2015, quando un calcio di Rossi fece perdere l’equilibrio a Marquez e costò il Mondiale all’italiano

Rossi, presa in giro scuse Marquez mi fa ridere - ”Lui ti viene e chiedere scusa davanti alle telecamere ma non è sincero perche’ la volta dopo fa lo stesso, io le scuse non le accetto e spero che lui stia lontano da me”. Valentino Rossi non ha peli sulla lingua dopo l’ennesimo duello in pista finito male tra i due. ”Se capita un volta ci sta, ma se ricapita un’altra volta e un’altra volta ancora e poi ancora – tuona Rossi – io non le accetto le scuse. La presa per il culo che viene a chiedere scusa mi fa ridere”. ”Io – conclude Rossi – non sono la direzione gara. Loro hanno una responsabilità, devono far in modo che non vada a sbattere contro gli altri piloti, io non mi senti protetto perche’ lui fa quello che gli pare”.

Mattia Pasini (Kalex) ha vinto il Gp di Argentina di Moto2. Vittoria italiana anche in Moto3 con Marco Bezzecchi (KTM).

Con una gara perfetta e intelligente, Mattia Pasini, in sella alla sua Kalex del team Italtrans Racing, ha ottenuto la sua seconda vittoria in Moto2 imponendosi nel Gp d’Argentina a Rio Hondo. Al secondo posto lo spagnolo Xavi Vierge del team Dynavolt Intact GP, partito in pole ma beffato dal sorpasso di Pasini alla curva 13. Al terzo posto chiude Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), mentre Lorenzo Baldassarri ha chiuso al quarto posto davanti a un aggressivo Alex Marquez.

In Moto3 è il riminese Marco Bezzecchi, su KTM, a vincere la gara del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2018. Partito in prima fila, dietro al milanese Tony Arbolino (che ha deluso chiudendo al decimo posto), Bezzecchi si è imposto al termine di una gara spettacolare, con tanti sorpassi e cadute per la pista bagnata. A Termas de Rio Hondo, secondo è lo spagnolo Arón Canet su Honda, campione in carica, insidiato fino alla fine da Fabio di Giannantonio, terzo.