E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi, del presidente del CSI Florio Manghi, del presidente Anap Confartigianato Ero Luigi Gualerzi e di Mirella Magnani, presidente Ancos Confartigianato la prima edizione della “Camminiamo Insieme… Camminata non competitiva aperta a tutte le Associazioni di disabili e anziani” iniziativa in programma per domenica 15 aprile.

“Mantenere sane abitudini e corretti stili di vita è un obiettivo che dobbiamo sviluppare e mantenere ad ogni passo della nostra vita. Anche una passeggiata in compagnia è un ottimo modo per fare attività fisica”, ha introdotto il vicesindaco con delega alo Sport Marco Bosi.

La camminata è organizzata da Anap, Ancos Confartigianato e CSI di Parma (Centro Sportivo Italiano) ha il patrocinio del Comune di Parma ed ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di tutte le età all’importanza dello sport.

La camminata sarà di due chilometri, pur rivolgendosi principalmente a tutte le associazioni di disabili e anziani, è aperta a chiunque voglia passare alcune ore all’insegna della sana attività fisica e dell’inclusione.

L’appuntamento è per domenica 15 di aprile con ritrovo ore 9 all’ ingresso del Parco Ducale lato ponte Verdi, partenza ore 10.00.