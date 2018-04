Pizzarotti alla Giornata per il clima, energia e mobilità sostenibile di Anci

“In questi quattro anni di governo abbiamo sperimentato il ruolo indispensabile dei Comuni per fare una politica ambientale corretta e contro i cambiamenti climatici. Il governo da solo non può fare nulla senza il grande contributo dell’Anci e di tutti Comuni, perché le politiche ambientali si fanno prima di tutto a livello territoriale e comunale”. Ha sintetizzato il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti a margine dei lavori della Giornata.

“Noi – ha continuato il ministro – abbiamo fatto molto, abbiamo lavorato molto con l’Anci abbiamo lavorato molto con il sindaci e abbiamo messo in campo degli strumenti che si sono rivelati utili: dall’accordo sul bacino padano ai cento milioni che abbiamo stanziato per i progetti Casa Scuola e Casa Lavoro fino al Conto termico. Abbiamo messo in campo centinaia e centinaia di milioni e i Comuni hanno dimostrato che se indirizzati bene sono capaci di spendere egregiamente sul territorio. La ricetta che abbiamo sperimentato in questi quattro anni è quella di una grande collaborazione e di un forte intervento finanziario che se indirizzato su specifici progetti porta a buoni risultati”.

L’iniziativa che ha fatto il punto sui principali temi energetico ambientali d’impatto a livello urbano ha anche offerto un’occasione di confronto politico mirato a Comuni e amministratori locali su progetti, opportunità finanziarie, quadro normativo, strumenti e modelli di intervento. Secondo il sindaco di Parma, “l’Associazione ha voluto impostare questo processo mediante il confronto diretto e tecnico con gli attori che a livello nazionale gestiscono risorse e strumenti. Solo attraverso un costante dialogo tra i livelli di governo si riesce a garantire il raggiungimento degli obiettivi, attuazione efficace e ottimale utilizzo delle risorse”. ”Sono contento nel constatare la risposta dei colleghi dei Comuni, che hanno partecipato numerosi.” Ha commentato Pizzarotti. “Si è trattato di una occasione importante per ascoltare le istanze e i fabbisogni di tutte le amministrazioni – piccoli, medi e metropolitani – sui principali temi che compongono la sostenibilità energetico ambientale. Come Associazione intendiamo riportarli all’interno di una piattaforma organica di posizionamento verso i nuovi interlocutori di Governo”.

Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale direzione per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica e il nucleare del Mise Sara Romano, il presidente e AD del Gse Francesco Sperandini, il presidente di Enea Federico Testa e il presidente di Ispra Stefano Laporta. La giornata è proseguita con diversi focus di approfondimento dedicati ai sindaci e ai piccoli comuni beneficiari del bando Anci “Giubileo della Luce” e al coordinamento degli assessori dei Comuni capoluogo e delle Città metropolitane con l’intervento del coordinatore della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti Giuseppe Catalano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre organizzato un workshop tecnico sui fondi Tpl con gli interventi del direttore Generale della Direzione per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale Virginio Di Giambattista e del responsabile Divisione 3 – Mobilità dei pendolari ed Osservatorio TPL del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Angelo Mautone.