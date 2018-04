Venerdì 13 aprile Lidia Ravera alla Voltapagina

Share This





















Venerdì 13 aprile alle 18:30 Lidia Ravera presenta: “Il terzo tempo” (Bompiani) alla libreria Voltapagina. Conduce la giornalista della Gazzetta di Parma Anna Maria Ferrari. Con la partecipazione del gruppo W4W.

SUL LIBRO:

Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il terzo tempo sia da vivere pienamente, senza mai smettere di cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in una rubrica. ”Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la regola. Soltanto i vecchi speciali ce la fanno. E i vecchi speciali sono quelli che stanno bene.” Quando eredita dal padre un austero ex convento a Civita di Bagnoregio si lascia prendere da un progetto vagamente sconsiderato: radunare in quella casa bella e nuda, incastonata in un luogo simbolico che si sfalda lentamente, i compagni con cui giovanissima ha condiviso a Milano la vita e l’impegno politico, per ricreare una comune, una famiglia larga in cui spartire gli affanni e discutere del futuro perché un futuro c’è sempre, fino alla fine dei giochi. E’ un tentativo di tornare all’età delle illusioni, ”la leggenda d’aver ragione che ha nutrito la nostra seconda infanzia”? Energica, accentratrice, un po’ egoista, Costanza è il magnete da cui tutti finiscono per essere catturati: gli amici di un tempo, con i loro dolori, le rivalse, i fallimenti; il compagno di una vita, Dom, che lei ha scelto di allontanare ma che la sorveglia con la tenacia di un’affettuosa sentinella; il figlio Matteo, che cova da grande distanza un suo carico di pena. Mentre tutti convergono su di lei, Costanza si sente soffocata dall’enormità del suo disegno. Riuscirà a portarlo a compimento? E’ proprio sicura di volerlo? E che cosa succederà? Dopo ”Piangi pure” e ”Gli scaduti”, un romanzo di pensiero e d’azione, disordinato, contraddittorio e vivido come la vita.

SULL’AUTRICE:

nata a Torino, Lidia Ravera ha raggiunto la notorietà con il suo romanzo d’esordio “Porci con le ali”, manifesto di una generazione e longseller con due milioni e mezzo di copie vendute in trent’anni.

Ha scritto ventinove opere di narrativa, gli ultimi due romanzi: “Piangi pure” e “Gli scaduti” sono nel catalogo Bompiani.

Ha lavorato per il cinema, il teatro e la televisione.

Da “Piangi pure” è stato tratto lo spettacolo teatrale “Nuda proprietà”, per la regia di Emanuele Giordano, con Lella Costa e Paolo Calabresi