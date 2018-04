Al Colle sale Alfredo

Share This





















Mentre sulla Siria piovono missili e scoccano subito scintille insospettabili fra Trump e Macron, il Putiniano Salvini e il nuovo europeista di Maio si dilettano a farsi fotografare a Vinitaly fra assaggi e degustazioni varie.



Quasi a dire che di quanto sta accadendo fuori dai padiglioni della Fiera di Verona a loro proprio non riguarda e il loro tempo libero, questa volta su mandato del popolo sovrano, invece di impiegarlo a cercare soluzioni per uscire da un’ impasse imbarazzante e dannosa per il Paese, preferiscono impiegarlo in libagioni a scrocco, appena condite da qualche commento, ovviamente da bar.



L’esempio per l’italiano medio, già poco incline ad occuparsi di ciò che non sia il proprio orticello, non è certamente fulgido.



Da due aspiranti premier ( la lettera minuscola è d’obbligo) ci si sarebbe aspettata una maggior compostezza, la decenza della sobrietà in ogni senso e, almeno, un’attenzione necessaria alla realtà che incalza.



Invece come due novelli Alfredo, libano nei lieti calici.



E la nostra fuggevole ora di italietta da pizza e mandolino diviene, velocemente, il nostro granitico destino.



Cecilia Tanzi