IL 18 APRILE A PARMA LA SECONDA DELLE GIORNATE DI STUDI   DEL MASTERSPORT 2018 “ SPORT, TURISMO E LIBERTA’ ”

Mercoledì 18 aprile presso il polo didattico dell’Università di Parma in via Kennedy si terrà “Sport, Turismo e Libertà”, la seconda delle dueGiornate di Studi del MasterSport 2018, in cui si discuterà di Progetti e Idee per un Turismo a vera vocazione sportiva. L’incontro, gratuito ed aperto a tutti, dalle ore 9.30 vedrà alternarsi gli interventi di prestigiosi relatori come Sandro Tortelli del CTS Firenze, Alfio Giomi Presidente della FIDAL, Fabio Pagliara Segretario della FIDAL, Marco Borroni della Fiera di Rimini, Sabrina Guglielmetti di Varese Sport Commission, e Lorenzo Cortesi di Venice Marathon.