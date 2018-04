Momento di confronto ed approfondimento su: “Il non profit digitale a Parma”, al WoPa.

L’Assessora al welfare, Laura Rossi, ha preso parte al momento di approfondimento e di confronto, che si è svolto al WoPa Temporary, dedicato alle organizzazioni “Non Profit” del territorio parmense, dal titolo: “Il non profit digitale a Parma”.

L’incontro ha costituito un momento utile per le realtà “Non Profit” del territorio al fine di mettere a fuco come la digitalizzare della propria organizzazione sia possibile, abbattendo i costi legati ai prodotti software ed hardware, così some è possibileottenere strumenti digitali gratuiti per il fundraising e la comunicazione. Al WoPa, le organizzazioni Non Profithanno avuto modo di approfondire il tema dell’Information Technology. Le sfide sono aperte e possono essere vinte anche in questo ambitoavvalendosi di prodotti IT all’avanguardia in donazione o a costi marginali o mediante l’accesso a servizi di consulenza IT e corsi di formazione a misura di Non Profit.

L’incontro ha avuto come obiettivo quello di proporre soluzioni all’avanguardia per ottimizzare i processi interni alle organizzazioni Non Profit , migliorando le attività di raccolte fondi e risparmiando sui costi. Il momento è stato utile per conoscere soluzioni e servizi a disposizione del Terzo Settore attraverso la piattaforma TechSoup nel segno di un percorso di trasformazione digitale che guarda al domani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Parma,ha visto il coinvolgimento di Forumsolidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale e TechSoup. La missione di TechSoup, piattaforma internazionale presente in 236 Paesi nel mondo, è quella di aumentare il know-how e la cultura digitale del non profit. Accanto al programma di donazione di prodotti tecnologici offre servizi di assistenza IT e percorsi di formazione sul digitale. In Italia TechSoup è gestita da SocialTechno impresa sociale srl.

Tra gli argomenti trattati, un focus su: “Il digitale e il Non Profit: nuovi orizzonti e grandi opportunità” a cura di Fabio Fraticelli, docente di organizzazione aziendale e del Non Profit presso Università Politecnica delle Marche e direttore scientifico TechSoup Academy. “I vantaggi della piattaforma TechSoup per le organizzazioni non profit, come potenziare il proprio impatto sociale” è stato il tema a cura di Davide Minelli, Direttore TechSoup Italia ed Emma Togni, Marketing Manager TechSoup Italia.