Guidare in sicurezza: tanti studenti questa mattina per un convegno all’Auditorium Paganini

“La sicurezza stradale per i giovani”, questa mattina ben 700 studenti degli Istituti cittadini Ipsia, Giordani, Bertolucci, Itis e Romagnosi hanno ascoltato le testimonianze e le indicazioni per viaggiare in sicurezza sulle strade.

L’iniziativa è stata organizzata dal Lyons Club Parma Host con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale e della scuderia De Adamich. “La sicurezza propria e quella degli altri è molto importante e queste occasioni vi permettono di conoscere sia le norme stradali, sia i pericoli che si possono incontrare. Chiunque transiti sulle strade utilizzando mezzi, ha una grande responsabilità” – ha sottolineato il vicesindaco Marco Bosi presente al convegno.