Superenalotto: 6 da oltre 130 milioni a Caltanissetta

La stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4. Si tratta della quinta maggior vincita di sempre

Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al Superenalotto. La vincita è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta. La stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4.

Il punto vendita si trova in via Vitaliano Brancati 15.

La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Il 6 ammonta a 130.195.242, 12 euro, il 5 a 19.072 e il 4 334,92 euro.

La vincita, comunica Sisal, è stata realizzata tramite una “schedina 2 pannelli”.

Si tratta della quinta maggior vincita di sempre mai ottenuta al Superenalotto. Al primo posto restano i 177 milioni del 2010, seguiti dai 163 milioni del 2016 e dai 147 del 2009. Al quarto posto della ‘classifica’ si piazza la vincita del febbraio 2010 pari a 139 milioni di euro.

Marito titolare edicola, auguri al milionario - ”Non ho idea chi possa essere il fortunato vincitore di questa incredibile estrazione da 130 milioni di euro. Da noi giocano soprattutto pensionati, impiegati e molti forestieri di passaggio. Auguri a chi ha vinto e speriamo che si ricordi anche di noi”. Lo afferma Fabrizio Sunseni, 49 anni, marito di Sabrina Savarino, 47 anni titolare dell’edicola ricevitoria in via Vitaliano Brancati a Caltanissetta dove stasera è stato centrato il sei fortunato. Davanti all’edicola si sono radunati amici e curiosi per brindare al neo milionario ancora sconosciuto.

fonte ansa