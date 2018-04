Lavoro nella Pubblica Amministrazione: la protezione dei lavoratori si fa in rete

Siglato in Prefettura un Accordo tra gli Enti della Pubblica amministrazione di Parma per la realizzazione di un network tra i Servizi in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori delle Pubbliche amministrazioni di Parma. Prefettura, Università, Provincia, Comune di Parma, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Autorità di Bacino per il fiume Po di Parma ecco gli enti firmatari

Obiettivo del network è instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti, nel quale specifiche attività di formazione, prevenzione, protezione, divulgazione, innovazione e sperimentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitate e promosse nelle singole organizzazioni, possano integrarsi e coordinarsi, dando vita anche a progetti di ricerca e programmi formativi comuni. Al network, afferiscono i responsabili dei Servizi prevenzione e protezione delle istituzioni firmatarie. L’intesa inter-istituzionale è stata siglata dal Prefetto di Parma Giuseppe Forlani, dal Rettore dell’Università Paolo Andrei, dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti,dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale Ausl, Paola Bertoli, dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi, dal rappresentante della Provincia di Parma e Sindaco di Tizzano Amilcare Bodria, dalla rappresentante dell’Autorità di Bacino per il fiume Po Claudia Vezzani e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Vincenzo Giordano.