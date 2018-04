Usa-Nord Corea, prove di pace

Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo svela il Washington Post, precisando che la visita di Pompeo a Pyongyang è avvenuta nel weekend di Pasqua. Lo straordinario incontro tra uno dei più fidati uomini del presidente americano e il leader del regime nordcoreano rientra nello sforzo che sta compiendo l’amministrazione Trump per preparare il terreno ai colloqui diretti tra lo stesso Trump e Kim. E per trovare così ai massimi livelli una soluzione sul controverso programma nucleare di Pyongyang. L’incontro è quello di più alto livello avvenuto tra i due Paesi dal 2000, quando l’ex segretario di Stato Madeleine Albright si incontrò con Kim Jong-Il, il padre di Kim Jong-un. Un incontro tra Trump e il leader coreano è dato per probabile nel prossimo giugno.

Intanto il presidente cinese Xi Jinping sta preparando una visita a Pyongyang: lo ha detto alla Cnn, che riporta la notizia, un funzionario non meglio identificato. Si tratterebbe della prima visita di Xi in Corea del Nord da quando è stato nominato a capo del Partito comunista cinese nel novembre del 2012. Secondo il funzionario, la prevista visita avverrà “presto”, forse dopo il summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong Un, atteso a fine maggio o inizio giugno.

Il presidente americano Donald Trump ha confermato con un messaggio via Twitter l’incontro ”la settimana scorsa” tra il direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, Mike Pompeo, e il leader nordcoreano Kim Jong-un: l’incontro “si è svolto senza difficoltà e si è creato un buon rapporto”, ha scritto Trump: “Ora si lavora sui dettagli del summit. La denuclearizzazione sarà una grande cosa per il mondo, ma anche per la Corea del Nord!”.