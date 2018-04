Ponte sul Po Colorno–Casalmaggiore: il 26 aprile Conferenza dei Servizi

Share This





















La seduta conclusiva alle 10,30 nella sala Ferrari di Palazzo Giordani – sede della Provincia di Parma.

La Provincia di Parma ha convocato per giovedì 26 aprile 2018 alle ore 10,30 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione definitiva di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l’approvazione del progetto definitivo di “SP EX SS 343 “ASOLANA”. INTERVENTI LOCALI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PROVVISIONALE DEL PONTE DI CASALMAGGIORE SUL FIUME PO”.

La riunione si svolgerà nella Sala “Ferrari” della sede della Provincia di Parma, a Palazzo Giordani, Viale Martiri della Libertà 15, piano terra.

Dopo la prima seduta della Conferenza dei servizi, il 20 marzo scorso, il 26 marzo L’Agenzia Sicurezza del territorio – Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha richiesto un ulteriore approfondimento in materia antisismica.

L’ing. Scaroni ha redatto e consegnato gli approfondimenti richiesti.

Intanto, la Provincia di Parma:

- ha assegnato l’incarico ad una società per gli approfondimenti in materia paesaggistica ed archeologica richiesti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza,

- ha nominato il Collaudatore dei lavori,

- ha nominato una ditta per la validazione del rischio bellico,

- sta incaricando uno studio legale per il supporto alla procedura di gara.

“La Provincia sta continuando a lavorare per risolvere il grave problema del ponte sul Po – dichiara il Delegato provinciale alla Viabilità e Infrastrutture Gianpaolo Serpagli – la settimana prossima, con la seduta finale della Conferenza dei Servizi si conclude la prima fase. Dovremo poi procedere con l’approvazione del progetto e con il bando di gara.”

La scheda aggiornata sul sito della Provincia di Parma:

http://www.provincia.parma.it/notizie/scheda-ponte-sul-po-colorno-casalmaggiore-tutte-le-tappe