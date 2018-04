Pizzarotti incontra la 2° C della Scuola primaria Bottego

Share This





















In Consiglio Comunale i ragazzi della 2^ C della scuola primaria Bottego, dell’Istituto Comprensivo Puccini, accompagnati dalle insegnanti Chiara Benatti e Valentina Raimondi hanno incontrato il Sindaco Federico Pizzarotti.

I ragazzi hanno lavorato a lungo sul progetto di Cittadinanza Attiva, sul come crescere diventando imparando anche a diventare cittadini.

“Ognuno nella nostra classe ha un compito specifico: consegnare le fotocopie, riordinare l’aula dopo le attività, tenere in ordine i libri della biblioteca, distribuire il pane in mensa e portare in classe quello che avanza per usarlo all’ora di merenda. Abbiamo una bacheca dove scriviamo critiche e proposte di cui si può parlare insieme. Abbiamo riflettuto sulle regole di convivenza e collaborazione per essere domani cittadini attivi”. Un percorso davvero intenso che ha attraversato la Giornata della Memoria, visite a luoghi della città e oggi un’intervista al Sindaco Pizzarott che ha regalato ad ogni alunno una copia della Costituzione.

Oltre ad una lunga serie di domande sull’attività istituzionale del primo cittadino i ragazzi hanno avanzato anche una proposta: “Visitando gli uffici postali abbiamo saputo che chiunque può proporre la realizzazione di un francobollo tematico. Ci piacerebbe avanzare, insieme ad altre scuole e con l’aiuto del Comune, l’idea di dare ad un nuovo francobollo il volto di PARMA 2020 capitale della cultura”.