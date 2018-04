Ponte del 1 maggio, i servizi garantiti dal Comune lunedì 30 aprile

Share This





















In occasione del ponte di martedì primo maggio, lunedì 30 aprile, verranno garantiti i seguenti servizi. Sarà attivo al Duc l’Ufficio di Stato Civile dei Servizi Demografici solo per le pratiche relative ai decessi. Seguiranno regolare orario di apertura l’U.R.P., Sportelli Polifunzionali e Protocollo, Casa Comunale presso il Palazzo Municipale ed il Corpo di Polizia Municipale. L’Informazione e Accoglienza Turistica effettuerà regolare apertura dalle 9 alle 19. Per i Servizi Sociali, lunedì 30 aprile, effettuerà regolare orario di apertura il Polo socio territoriale Pablo di via Marchesi 37/a. Verranno, inoltre, erogati normalmente il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani, il Servizio di Accoglienza ed emergenza minori ed i Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno regolare orario di apertura. Saranno aperti il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard. Il Museo dell’Opera alla Casa della Musica, il Museo Casa Natale Toscanini e e la Casa del Suono saranno aperti dalle 10 alle 18. Il Servizio Sistema Bibliotecario effettuerà regolare orario di apertura. I Servizi Cimiteriali effettueranno regolari orari di apertura. Scuole e Nidi di infanzia rispetteranno il calendario distribuito alle famiglie ad inizio anno scolastico.