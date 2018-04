Ponte sul Po: conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi

Share This





















Acquisiti tutti i pareri e i nullaosta necessari per iniziare la procedura del bando di gara. Soddisfazione dei Presidenti Fritelli e Viola.

Si è chiusa positivamente stamattina a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per i lavori di risanamento conservativo del Ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore.

L’incontro, che seguiva una precedente riunione del mese scorso, era finalizzato all’acquisizione definitiva dei pareri autorizzazioni e dei nulla osta necessari per l’approvazione del progetto definitivo degli interventi sul ponte da parte dei 19 enti che ne hanno titolo.

Sono state accolte alcune richieste e alcune prescrizioni, dalla verniciatura dei sostegni in golena alle ricerche paleoarcheologiche nel limo alluvionale.

Ora scatta il mese di tempo per la validazione del progetto da parte di un soggetto terzo, che la Provincia di Parma ha già incaricato.

Nel frattempo si procederà anche con l’eventuale bonifica dei residui bellici, e anche in questo caso la Provincia di Parma ha già affidato l’incarico.

Quindi, nel mese di giugno, si può avviare la procedura del bando di appalto, per la quale la Provincia di Parma si è già dotata di un consulente legale.

Soddisfatti dell’incontro di oggi i Presidenti della Provincia di Parma Filippo Fritelli e di Cremona Davide Viola.

“Stiamo procedendo con tutti i passi necessari – afferma Fritelli– Purtroppo il cumulo delle prescrizioni determina i tempi del nostro lavoro. Il ponte restaurato avrà una vita utile di 10 anni, quindi in questi anni ANAS dovrà pensare alla costruzione del ponte nuovo.”

Dopo la pubblicazione del bando di gara, che dovrà restare aperto per un mese, si andrà all’aggiudicazione, dopo la quale bisognerà aspettare eventuali ricorsi; al termine, la consegna dei lavori all’impresa vincitrice, presumibilmente in autunno. A questo punto occorreranno circa 7 mesi per la fine dei lavori.

Nella foto: un momento della Conferenza: Scaroni, Botta, Catellani, Annoni