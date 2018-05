Champions: Real Madrid Bayern Monaco 2-2, spagnoli in finale per la terza volta consecutiva

Il Real Madrid conquista la terza finale consecutiva della Champions League. Alla squadra di Zidane, nella semifinale di ritorno al Bernabeu, basta il pareggio per 2-2 col Bayern Monaco dopo il 2-1 all’andata in casa dei bavaresi per strappare il pass per la finalissima del 26 maggio a Kiev. I tedeschi escono comunque a testa alta: al vantaggio in avvio di Kimmich (3′) aveva risposto pochi minuti dopo Benzema. Nel finale del primo tempo i bavaresi reclamano un rigore per il presunto fallo di mano di Marcelo. Nella ripresa è ancora gol-lampo, ma stavolta per il Real che, complice il pasticcio del portiere del Bayern. Ulreich manca la palla e la regala a Benzema che firma così la doppietta. Ma i bavaresi lottano per riaprire il match: ci riescono al 18′ con Rodriguez.

Il Real si chiude però e porta a casa la sedicesima finale della sua storia, la terza consecutiva.



LA CRONACA

E’ FINITA

89′ AMMONIZIONE per Casemiro, che ha steso Muller.

88′ AMMONIZIONE per Varane per perdita di tempo.

87′ SOSTITUZIONE numero 3 per il Real: esce con tutta calma Asensio, al suo posto Nacho.

84′ SOSTITUZIONE: esce Rodriguez (applaudito dal suo vecchio stadio), al suo posto Javi Martinez.

81′ Ci prova Wagner, Ramos con tutta la sua esperienza si conquista una punizione per fallo in attacco dell’avversario.

79′ Ancora Alaba attivissimo sulla fascia, stavolta il suo cross trova il colpo di testa di Muller: Navas, ancora una volta, c’è.

76′ SOSTITUZIONE per il Bayern, che invece inserisce la punta: Wagner per Tolisso.

75′ Girata insidiosissima di Tolisso, Navas deve rispondere con una prodezza.

73′ SOSTITUZIONE ancora per il Real: Casemiro per Kovacic.

72′ SOSTITUZIONE: Bale per Benzema, Real ora un po’ più coperto.

68′ Kimmich si propone e crossa, Varane interviene di testa: Real ora preoccupato, subendo un altro gol sarebbe fuori.

65′ AMMONIZIONE per Lucas Vazquez, falloso su Alaba.

63′ Rodriguez tira, Varane si oppone e lo stesso ex della partita piomba sulla respinta e trova il 2-2.

62′ GOL! Di nuovo pareggio! James Rodriguez! Real Madrid-Bayern 2-2!

61′ AMMONIZIONE per Modric, che ha steso Sule. Punizione per il Bayern.

59′ Hummels va al tiro ed esalta i riflessi di Navas. Il Bayern ci crede ancora.

55′ Splendido servizio di Marcelo per Cristiano Ronaldo, che si coordina male e tira alle stelle.

53′ Modric va pericolosamente al tiro-cross, con Ulreich che era immobile.

51′ Alaba prova la bomba, pallone deviato ma Navas riesce ad arrivarci: corner.

49′ Bayern in confusione ora: Thiago Alcantara perde in maniera banale un altro pallone.

47′ Gol di caparbietà del centravanti francese, abile a sfruttare un pasticcio con i piedi di Ulreich su retropassaggio di Tolisso.

46′ GOL! Benzema fa esultare il Bernabeu! Real Madrid-Bayern Monaco 2-1!

SI RIPARTE

FINE PRIMO TEMPO

45′ All’intervallo è 1-1 al Bernabeu. Con questo punteggio Real Madrid in finale, in caso di ulteriore gol del Bayern si andrebbe ai supplementari.

44′ Ci prova Tolisso da lontanissimo con il tiro a giro. Pallone sul fondo, mira sbagliata di non molto.

39′ Sugli sviluppi del corner pericoloso colpo di testa di Sergio Ramos, che però trova solo l’esterno della rete.

38′ Ronaldo fa secco Alaba e va alla conclusione sul primo palo, Ulreich ci arriva e devia in corner.

34′ James Rodriguez manda alle stelle un’occasione ghiottissima per il nuovo vantaggio del Bayern, tirando altissimo a porta vuota dopo un’azione molto confusa.

32′ Muller riceve palla da Ribery e va alla conclusione in girata: Navas c’è.

30′ Ribery cerca Muller in profondità, bravo Navas ad uscire dall’area e ad anticiparlo di piede con perfetta scelta di tempo.

27′ Cristiano Ronaldo per Marcelo che va al tiro, Ulreich si supera e il pallone è in calcio d’angolo.

25′ Varane sembra accusare qualche problema ad una gamba.

22′ Lewandowski crea il panico davanti a Navas che però riesce a deviare il pallone in corner.

20′ Kimmich per Tolisso che va al tiro, il Real se la cava.

16′ Benzema triangola con Asensio e viene poi fermato per fuorigioco.

14′ Lewandowski guadagna un corner per il Bayern.

12′ Marcelo supera Kimmich in velocità e serve al centro, dove sul secondo palo Benzema trova i tempi giusti e incorna in rete.

11′ GOL! Benzema trova il pareggio! Real Madrid-Bayern 1-1!

8′ Punizione Real Madrid che mette Ronaldo in condizioni di tirare: nulla di fatto.

5′ Erroraccio di Sergio Ramos su cross di Muller, ne approfitta Kimmich che segna un gol preziosissimo per i campioni di Germania.

4′ GOL! Kimmich! Bavaresi in vantaggio, Real Madrid-Bayern è ora sullo 0-1!

3′ Inizio molto volitivo da parte degli ospiti.1′ SI PARTE!

0′ L’andata si era conclusa con un 2-1 per i Blancos, tranquilli ma non troppo in vista del ritorno casalingo.