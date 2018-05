AL TEATRO PEZZANI, SPETTACOLO DA NON PERDERE PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE

Share This





















L’ASSOCIAZIONE ONLUS CLAUDIO BONAZZI

Per sostenere l’attività del Centro cure Palliative Hospice Piccole Figlie.



LUNEDI 7 MAGGIO ore 20,30, al Nuovo Teatro Pezzani borgo S. Domenico 7

PRESENTA

“ La ci darem la mano … ”

dove le Parole finiscono inizia la Musica

Spettacolo realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

e curato dalla grandissima Lucetta Bizzi.



Ecco dove saranno in vendita i biglietti :

a. Biglietteria del Nuovo Teatro Pezzani tel. 0521 200 241

b. Gioielleria Carboni - via Mazzini 5/a – Parma

c. Edicola Menotti Tatiana – via Farnese ,1 – Parma

d. Mimma Petrolini ( presidente dell’Associazione ) reperibile al 339 49 10 463