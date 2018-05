Piano d’azione integrato per la logistica a Parma

Share This





















E’ in programma giovedì 3 maggio, a partire dalle 15, nella sala del consiglio comunale, l’incontro dedicato al tema della logistica e sostenibilità a Parma nell’ambito del progetto europeo Freight TAILS – Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions – programma comunitario URBACT III – Driving changes for better cities. Entra, così, nel vivo il progetto europeo che vede coinvolte dieci città del vecchio continente con la presentazione del “Piano integrato per la logistica a Parma”, esito di un confronto e di un percorso partecipativo che ha visto coinvolti i diversi portatori di interesse del territorio.La logistica delle merci rappresenta una porzione significativa del traffico nelle città, sopratutto nelle ore di punta ed è fondamentale per l’approvvigionamento di negozi, imprese e per i cittadini.