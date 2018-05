Pizzarotti e la classe 5D Elementare Maria Luigia

Share This





















Mattinata in Comune per la V D della Scuola Primaria Maria Luigia. 29 alunni accompagnati dalle insegnanti Elena Betta, Antonina Corso e Chiara Severgnini hanno proseguito con un’intervista al Sindaco una corposa attività svolta in classe di cittadinanza attiva. La V D ha fondato la città di Castellopoli con Sindaco e Giunta eletti tramite elezioni, un organo di stampa per la città, la “Gazzetta del gufo” e anche una moneta coniata per Castellopoli.

La messa in pratica di azioni concrete relative al vivere civile di una città ha dato l’idea ai bambini di quanto complessa sia l’organizzazione di un centro urbano, quante regole stiano alla base del vivere insieme.

Come sempre, quando classi scolastiche vengono accolte nella Sala Consiglio, il Sindaco ha donato ad ogni ragazzo una copia della Costituzione.