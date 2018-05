Paola Di Benedetto e l’addio con Francesco Monte arrivato il 20 aprile: ‘Mi ha lasciata lui, si è preso gioco dei miei sentimenti, non ha superato la fine della storia con Cecilia’

Share This





















Paola Di Benedetto sulle pagine di Chi nel numero domani in edicola parla dell’addio con Francesco Monte. “Sono stata lasciata”, sottolinea l’ex Madre Natura. Il 29enne pugliese penserebbe ancora a Cecilia Rodriguez. La mora lo ammette senza problemi.

“Sono stata lasciata, si è preso gioco dei miei sentimenti, è tormentato dal passato, non ha ancora superato la fine della storia con Cecilia Rodriguez”, fa sapere Paola Di Benedetto. L’addio con Francesco Monte le fa male. Dopo l’Isola dei Famosi 13 sembrava andasse tutto bene e invece così non è stato. “La prima sera dopo che sono uscita dall’Isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio”, racconta la ballerina di “Colorado”.

L’addio con Francesco Monte è arrivato il 20 aprile scorso. Paola Di Benedetto è stata lasciata dall’ex tronista di Uomini e Donne: “Dalla sera alla mattina… mi guarda in faccia e mi dice: ‘Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente’. Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Io questo l’ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient’altro. Dicevo: ‘Passerà’. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio. Cecilia Rodriguez? Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme. Il suo quello di Cecilia. Non trovo altre spiegazioni. Mi ha chiesto tempo per riflettere, l’ho lasciato sereno. Poi al compleanno di Marco Ferri, nostro amico, l’ho rivisto. Mi avvicino per parlare e lui, secco, mi ha risposto: ‘Sto bene da solo’…”.

Paola Di Benedetto dopo essere stata lasciata da Francesco Monte, voleva fare chiarezza sul social, lui le ha chiesto di “non dare spiegazioni”. La ragazza attacca Monte, si sente presa in giro. “Ho sbagliato, ho ragionato con il cuore. Invece era altro… – dice senza mezzi termini – C’era la voglia da parte sua di continuare a far vivere una coppia per i fan, per l’immagine. Non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me. Mi mancano troppi tasselli. Non lo voglio più vedere, né sentire. Mi spiace anche aver cambiato il mio percorso dentro l’Isola. Avrei giocato, invece ho amato e per la fretta di tornare in Italia, da lui, mi sono anche auto eliminata. Questa è la verità, sia chiaro”.

fonte gossip.it