Coppa Italia 2018, Juventus Milan 4-0

I gol: doppietta di Benatia, Douglas Costa, poi autogol di Kalinic; due grosse incertezze di Donnarumma

La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2017-’18 battendo 4-0 in finale il Milan.

Il Milan dura un tempo poi lo strapotere della Juventus ha la meglio sui rossoneri, seppelliti 4-0 nella finale di Coppa Italia. Ci mette del suo anche Gigio Donnarumma, atteso nel derby generazionale contro Gigi Buffon: due suoi bruttissimi errori (sul secondo e terzo gol) spianano la strada ai bianconeri che incassano così il quarto ‘doblete’ consecutivo (anche se per lo scudetto è solo ormai una questione formale). Dopo un primo tempo equilibrato, con un’occasione per parte (una per Cutrone e una per il croato), nella ripresa lo spartito cambia al 56′ con Benatia che sugli sviluppi di un corner beffa tutti. Ci si attende la reazione rossonera ma Donnarumma su tiro di D.Costa sbaglia la presa (61′) col pallone che gli sfugge in rete. E’ il tracollo perchè al 64′ Gigio non trattiene un facile pallone regalandolo a Benatia per il 3-0. Il poker è servito al 76′ e ci pensa Kalinic (subentrato a Cutrone) che di testa insacca nella propsia porta. Poi solo girandola di cambi in casa Juve e la meritata festa.

90′ – E’ finita: la Coppa Italia ad una super Juve

84′ – ci prova ancora Borini, ma la palla si spegne sul fondo

79′ – Kessie sbaglia una conclusione, il Milan non si arrende

78′ – Dybala prova a sorprendere Donnarumma da centrocampo

77′ – Buffon salva la sua porta con un intervento prodigioso su Borini

75′ – Kalinic devia male una palla di testa nella sua area e rende inutile l’intervento di Donnarumma: è 4-0

71′ – Brivido per Buffon: Matuidi manda un tiro-cross di Kalinic sul palo della sua porta

64′ – nuova incertezza di Donnarumma dopo colpo di testa di Mandzukic, non trattiene la palla e Benatia ribadisce in rete - 3-0

63′ – la Juve domina, il Milan sembra sotto choc

61′- incertezza di Donnarumma su tiro di Douglas Costa e la palla finisce in rete – 2-0

59′ – ancora Dybala dalla distanza ma Donnarumma devia in corner

56′ – GOL DI BENATIA con colpo di testa dopo cross da calcio d’angolo – 1-0

55′ – botta e risposta Dybala-Donnarumma, il portiere rossonero è pronto alla parata su un tiro molto preciso

52′- tiro di Dybala da dentro l’area su assist di Khedira, grosso pericolo per il Milan

49′ – pericolosissimo cross dal fondo di Bonaventura, ma nessuno riesce a deviare la palla in rete

47′ - Calhanoglu da quasi trenta metri, ma non riesce ad imprimere la forza. Buffon para senza problemi

46′ – Cross di Calabria e Bonaventura colpisce di testa ma è centrale

Parte il secondo tempo, calcio d’inizio del Milan



45′+1 – proteste del Milan per un fallo su Calhanoglu, niente da fare, l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Grande equilibrio in campo

45′ – un minuto di recupero

42′ – disimpegno difficoltoso del Milan vicino alla propria area, per poco non ne approfitta Dybala

38′ – Bel tiro improvviso di Bonaventura che finisce di poco alto sulla traversa di Buffon

37′ – Pericolosa conclusione di testa di Mandzukic, ma Donnarumma è attento

33′ – Dybala si libera in area ma Donnarumma para sicuro

31′ – Bonaventura da fuori area, non è preciso

30′ – Conclusione da lontano di Suso, Buffon in tuffo manda in corner

28′ – Grande equilibrio, con una lieve maggiore pressione della Juve

26′ – fischiatissimo Dybala dopo il tentativo di acrobazia dal limite dell’area, la palla finisce lontana dalla porta

22′ – non riesce una deviazione di Cutrone all’interno dell’area bianconera

21′ – Donnarumma respinge in tuffo un cross molto insidioso di Dybala

19′ – la Juve ha preso il controllo del centrocampo, il Milan non riesce a ripartire

15′ – Dybala cerca l’angolino destro basso della porta di Donnarumma, la palla finisce di poco fuori

14′ – azione prolungata della Juve, con tiro di Barzagli che finisce sulle maglie rossonere

10′ – Bonucci fischiato dagli ex tifosi ogni volta che tocca la palla

9′ – corner per la Juve e tiro da fuori area di Douglas Costa che finisce sul fondo

8′ – bella azione del Milan con tiro insidioso di Cutrone dopo doppio scambio con Calhanoglu, Buffon para

4′ – pressione dei bianconeri, Milan si difende

2′ – primo tentativo della Juventus con Khedira che però non impensierisce Donnarumma.

E’ iniziata la finalissima, calcio d’inizio alla Juve.



Le formazioni



Juventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Arbitro: Damato di Barletta.



fonte ansa