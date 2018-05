Fissato il summit Trump-Kim, Pompeo riporta in Usa i prigionieri

Share This

Il luogo dell’incontro fra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe essere annunciato la prossima settimana: l’incontro potrebbe durare più di una sola giornata.

Soddisfatto Trump. Intanto i ‘tre americani’ detenuti in Corea del Nord sono stati liberati ‘in buone condizioni’ di salute e stanno tornando a casa ‘senza assistenza’. Kim Dong-chul, Tony Kim e Kim Kak-song ed erano detenuti per spionaggio e ‘atti ostili’ contro la Corea del Nord e la loro liberazione era una condizione posta da Trump per fissare il vertice con il leader nordcoreano.

Il summit con il presidente Donald Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni: lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un incontrando a Pyongyang il segretario di Stato americano Mike Pompeo. ”Sarà uno storico summit per un eccellente primo passo verso lo sviluppo positivo degli scenari nella penisola coreana e la costruzione di di buon futuro”, ha affermato Kim nel resoconto della Kcna. Il Rodong Sinmun, organo ufficiale del Partito dei Lavoratori, dedica oggi la prima pagina all’incontro Kim-Pompeo.