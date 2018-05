Modifiche alla viabilità per lo svolgimento della manifestazione sportiva CETILAR RUN

Share This

Si svolgerà questa sera la manifestazione sportiva Cetilar Run e in previsione del passaggio dei podisti per le strade della città, si verificheranno temporanee modifiche alla viabilità.

Dalle 19.00 alle 20.15 : Via Passo Buole Istituzione del divieto di circolazione.

Dalle 16:00 alle 21:00 Via Passo Buole Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Dalle 19.10 alle 20.00 circa e comunque fino a cessate esigenze:

Stradone Martiri della Libertà Istituzione del divieto di circolazione per attraversamento manifestazione. Deviazione del transito veicolare per chi proviene da Ovest su Viale Basetti (all’occasione anche su Viale Solferino) e per chi proviene da Est su Viale Duca Alessandro (all’occasione anche su Viale Pier Maria Rossi)

Dalle 19.10 alle 20.00 circa e comunque fino a cessate esigenze: Strada Farini Strada Cavour Borgo San Biagio Borgo XX Marzo Piazza Duomo Strada al Duomo Strada Pisacane Strada alla Pilotta Ponte Verdi – compresa intersezione Via delle Fonderie/Via dei Farnese – Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti.

Dalle 19.20 alle 19.50 circa Piazza Garibaldi Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di circolazione al passaggio dei podisti nelle seguenti strade:

Viale delle Rimembranze Piazza Garibaldi; Strada Garibaldi; Trottatoi P.le della Pace Viale Toschi intersezione Viale Mariotti/Ponte Verdi Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti a quelle sopraindicate.

Dalle 18:00 alle 20:00 Borgo San Biagio Via Pisacane via XX Marzo (da Borgo San Biagio a via Cardinal Ferrari) Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. −

Il Comitato Organizzatore dovrà provvedere al posizionamento di tutta la segnaletica presente sul posto e alla rimozione della stessa a cessate esigenze;

Il Corpo di Polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento della segnaletica. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.