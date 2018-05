Parma2020, in sala Giunta incontro tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la Regione. Obiettivo: fare squadra

In occasione dell’importante scadenza, con l’obiettivo di unire le forze, le eccellenze e le qualità culturali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – che insieme formano la “Destinazione Emilia”-, questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti ha incontrato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la Sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, la Presidente di Destinazione Emilia Natalia Maramotti, l’Assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti, l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini.

Al tavolo erano inoltre presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra, l’Assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa, il Direttore Generale del Teatro Regio di Parma Anna Maria Meo, il Capo Area Servizi Culturali Comune di Reggio Emilia Gasparini Giordano e il Direttore APT servizi Emilia Romagna Emanuele Burioni.

Fare squadra è la prima, grande sfida che unisce le tre città emiliane, le quali si sono contese l’ambita nomina di Capitale Italiana della Cultura 2020, ma con una promessa: chiunque tra le tre avesse vinto avrebbe lavorato insieme alle altre due. Parma si appresta a diventare Capitale Italiana della Cultura, con il desiderio di fare di tutta l’Emilia un’ambita e vincente meta culturale.

Al tavolo il sindaco Pizzarotti ha fatto presente che: “Stiamo mettendo in atto il modello presentato al momento della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020. Un modello che mette in relazione i nostri territori, sia a livello culturale che turistico. L’area vasta di cui facciamo parte, l’Emilia, la consideriamo una terra ricca di opportunità e di eccellenze. I presupposti per fare bene ci sono tutti: assieme a Reggio, Piacenza e la Regione Emilia Romagna lavoreremo per fare delle nostre province un unico polo attrattivo”.

Della stessa idea il presidente Stefano Bonaccini: “Parma 2020 è un’occasione straordinaria per promuovere le grandi qualità della nostra Regione. Con il Sindaco Federico Pizzarotti abbiamo deciso di chiamare i Sindaci di Piacenza e Reggio Emilia, anche loro tra le città finaliste a Capitale della Cultura 2020, proprio perché Parma2020 offre una grande opportunità di promozione non solo alla sua provincia, ma a tutto il territorio emiliano. Ho garantito al Sindaco che la Regione farà la sua parte. Vogliamo stare dentro questo progetto perché ci sono idee straordinarie che metteremo a sistema”.