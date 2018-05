L’assessora all’Ambiente e alle Politiche Energetiche del Comune di Parma, Tiziana Benassi, nominata all’unanimità coordinatore del Consiglio Locale Atesir

Share This





















Tiziana Benassi è stata nominata coordinatore del Consiglio Locale Atersir. Ha sostituito l’uscente coordinatrice Emanuela Granti (Sindaco di Fornovo Taro), che si è dimessa dalla fine del Marzo scorso.

L’assessora Benassi è stata eletta all’unanimità dai Comuni aderenti al Consiglio di Parma e della sua Provincia. L’ Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifuti, istituita con L.R. 23/2011 svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani previste. Per la nostra regione i Consigli Locali sono 9.

Dopo la nomina Tiziana Benassi ha voluto ringraziare “Tutti i Sindaci per la fiducia. Un particolare ringraziamento a Emanuela Grenti, che ha ricoperto per quattro anni il ruolo con professionalità e dedizione – in sinergia con l’Ufficio di Presidenza. Tante sono le attività svolte insieme in questo periodo, un lavoro intenso che ci ha consentito di raggiungere l’importante obiettivo di pubblicazione del bando di gara che assegna la concessione della gestione rifiuti per l’ambito territoriale di Parma. Il mio impegno sarà continuare in questa direzione, mettendo a disposizione il mio background professionale e la mia visione di policy territoriale e trasversale, a beneficio di tutto l’ambito. Il territorio parmense: un’unica grande squadra.”