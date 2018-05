“32^ FESTA DI PRIMAVERA” – 26 e 27 maggio 2018 – Differenza è risorsa se ci crede un’intera città!

ore 15,00 Calcetto animazione sportiva a cura dell’Associazione Tuttimondi

ore 16,00 Il circo più piccolo del mondo con le magie del prof. Agide Cervi

ore 17,30 Saggio di judo dei ragazzi delle coop. “la bula”, “I girasoli”, “Dopodinoi”, “Fiorente”, “Il casale”, “Centro Varese”, con i maestri Luciano e Ettore

ore 19,00 Sketch dialettali con i Pistapocci

ore 20,00 Musica con Jordy Acoustic Band

DOMENICA 27

ore 16,30 Saggio di tai-chi con bolle dei ragazzi della coop. “la bula” accompagnati dal Bollaio Matto

ore 17,00 Il Bollaio Matto in Bubble and Marley

ore 19,00 Musica con The Lemon Flavour

In entrambe le giornate saranno presenti: bulabirinto Un mondo di immagini, trame, colori Mostra pittorica in ricordo di Annamaria Buiani. Il ricavato andrà a sostenere un progetto della bula Animazione 0-3 anni Coop. Sei da me Animazione 6-10 anni Lab Famiglia “Al Portico” Stand con torta fritta e salume Bar Arci San Lazzaro Piadina dell’Oltrelavoro Birra artigianale Coop. Articioc Pesca & vinci Bancarelle solidali Esposizione e vendita oggetti in legno della bula