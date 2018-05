5 CUCCIOLI IN CERCA DI UNA FUTURA CASA!

Share This





















Mamma Alaska è una pastorina che è stata accolta da una persona (che ha deciso di adottarla), quando era già incinta. Mamma è stata bravissima e i suoi cuccioli cercano casa. Sono 3 femmine e 2 maschi, incrocio pastore tedesco. NON ADOTTABILI SUBITO. hanno appena compiuto un mese, perciò dovranno restare ancora con mamma per terminare lo svezzamento. Intanto cerchiamo per loro famiglie responsabili che li adotteranno quando sarà il momento. Si cederanno sverminati e vaccinati. Per chi volesse contribuire con cibo per mamma e cuccioli può portarlo presso la nostra sede nei giorni e orari di apertura. Per info e adozioni 3470361628 adozioni@enpaparma.it