Il Sindaco incontra il presidente del GUS e il coordinatore di SiAmo Afrin

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti, insieme al Capo di Gabinetto Francesco Cirillo e al consigliere comunale aggiunto Marion Gajda, ha incontrato in Municipio Paolo Bernabucci, presidente del GUS – Gruppo Umana Solidarietà – e Karim Franceschi, coordinatore della campagna SiAmo Afrin ed ex combattente italiano contro l’Isis in Siria.

La campagna “SiAmo Afrin” (We Are Afrin) è partita da Roma il 25 aprile a fronte dell’invasione e distruzione del cantone di Afrin in Rojava (Nord Est della Siria) e vede la partecipazione di due importanti Ong: una italiana, il GUS (Gruppo Umana Solidarietà), e una presente in Rojava, la Hêvî Foundation.

Lo scopo della campagna, che punta a diffondersi a livello globale, è raccogliere fondi per gli sfollati di Afrin, con l’obiettivo di consegnarli il 2 giugno in Rojava mediante una delegazione internazionale, e sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla situazione di Afrin e del Rojava.