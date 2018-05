“Montanara in Festa” festeggia il 20° anniversario

Sabato 26 e domenica 27 maggio

Sabato 26 e domenica 27 maggio , in occasione del 20° anniversario del “Montanara in festa”, l’ a ssociazione Montanara Insieme festeggia il q uartiere con una nuova edizione dell’evento, in un clima gioioso e ricreativo che quest’anno prevede anche street food di qualità e la possibilità di degustare i vini di cantine da diverse regioni italiane.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Edicta Eventi e con il patrocinio del Comune di Parma, con il supporto dei commercianti e dei cittadini della zona, avrà inizio sabato 26 alle 18 e si protrarrà fino alle 24, mentre nella giornata di domenica 27 si svolgerà dalle 9 alle 23.

Attese anche le autorità cittadine: sabato 26 alle 20 si svolgerà un momento celebrativo, proprio in occasione dell’anniversario, alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti e dell’assessora all’Associazionismo Nicoletta Paci.

I numerosi commercianti di via Montanara e delle aree vicine- via Raffaello e via Carmignani daranno quindi vita a un grande centro commerciale all’aria aperta, con l’apertura domenicale degli esercizi e tante iniziative collaterali: musica con il duo “Roby e Pino”, esibizioni di danza in via Raffaello con i gruppi Selah e il Ponteacolori, e dimostrazioni di arti marziali con Accademia di Arti Marziali AWTKA. Inoltre, per tutti karaoke, bancarelle di qualità, stand di prodotti tipici, artigianato e curiosità.

Saranno, ovviamente, previste anche delle attività ludico educative per i bambini con il laboratorio delle arti del gruppo EOS e la maratona di letture dedicata a Gianni Rodari che si terrà domenica in via Carmignani, dalle 10 alle 19, oltre alla presenza di gonfiabili e varie attrazioni.

Durante la giornata di domenica sarà possibile acquistare o rinnovare la “Montanara Card”, un modo utile ed economico per risparmiare sugli acquisti effettuati nella zona.

Sarà anche allestito dal Consiglio dei Cittadini Volontari del Montanara un piccolo spazio per dialogare con la gente e per ascoltare suggerimenti e consigli.

Non mancherà uno spazio dedicato alla solidarietà, in via Carmignani, con la presenza di numerose associazioni e Onlus del quartiere e della città: Amici Di Kibiko, Canile Martinella, I Gatti Del Parco Ducale, Chiesa Apostolica Romolo Russo, Cooperativa Sociale Insieme, Associazioni Volontari Penitenziari Per Ricominciare, Rifugio Di Noe’, Cabiria, Associazione Raggi Di Speranza, Comunità Di Sant’Egidio, Filo Di Juta, Progetto Famiglia, Gruppo Solidarietà Tempo Libero Cral Barilla, I Gatti Di Maria Luigia, Associazione Bibliomondo, Cristiani Evangelici, Mindformusic, Cooperativa Sociale Insieme.

Sabato 26 maggio la festa entrerà già nel vivo con lo street food di qualità, nel piazzale della Coop in via Torrente Bardea. I food truck, i coloratissimi furgoncini-cucina diventati icona dello street food in tutto il mondo, saranno infatti all’opera dalle 18.00 in poi per produrre ghiottonerie da poter gustare passeggiando tra un banco e l’altro oppure comodamente seduti ai tavolo degli stand, in un’atmosfera di grande convivialità. Il tutto annaffiato da buona birra artigianale. Non mancheranno le varie proposte gastronomiche degli esercizi di via Montanara per tutta la giornata di domenica con numerosi punti ristoro.

Ad animare l’atmosfera già speciale della festa ci sarà inoltre, nelle serate di sabato e domenica, la diretta di Radio Malvisi. Ma un bel momento musicale sarà organizzato anche dal Centro Giovani Montanara: domenica dalle 15 alle 18, il piazzale della Coop sarà animato da un DJ-Set e da concerti live, quello dei ragazzi di Radiofficina, con una puntata outdoor di “Delirium” , dalle 15 alle 15.45, con interviste ed intrattenimento, poi, direttamente da Live & Social, tre band emergenti del panorama musicale parmense: Overedge, dalle 16 alle 16.30, Elly’s Ghost, dalle 16.45 alle 17.15, e Away From Here, dalle 17.30 alle 18.

Oltre allo shopping, all’intrattenimento e al buon cibo, non mancherà anche il buon bere: alla festa parteciperanno infatti una serie di cantine e si avrà la possibilità di degustare i loro vini. Presso l’Infopoint della manifestazione sarà acquistabile il “kit degustazione” composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere, grazie al quale si potrà godere di una serie di assaggi agli stand.