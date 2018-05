Raccolta rifiuti anticipata per La Notte de ITG

Share This





















Rifiuti esposti entro le 21 di venerdì 25 maggio

In occasione dell’evento La Notte del Terzo Giorno prevista per la giornata di sabato 26 maggio a Parma, la raccolta del rifiuto residuo e dell’organico, in alcune strade, verrà anticipata a venerdì 25 maggio per non creare disagi allo svolgimento dell’evento previsto nel centro cittadino.



Pertanto i rifiuti andranno esposti entro le ore 21 di Venerdì 25 Maggio.

Le strade interessate alla variazione saranno le seguenti:

Borgo Antini – Borgo Bianchi – Borgo del Canale – Borgo del Carbone-Borgo della Salina-Borgo Valla-Borgo Felino -Borgo Du Tillot – Borgo Garimberti – Borgo G. Tommasini – Borgo Palmia – Borgo Riccio da Parma-Borgo San Silvestro-Borgo San Vitale-Borgo Santa Chiara-Borgo Schizzati-Borgo Tasso-Piazza G. Garibaldi – P.le Bernieri – P.le Corte D’Appello – P.le del Carbone – P.le della Rosa – P.le Borri – P.le San Lorenzo-Str. della Repubblica – Str. dell’Università – Str. Cavestro- Str. G. Mazzini- Str. Farini – Str. XXII Luglio – Via al Collegio dei Nobili – Via Ferdinando Maestri – Via Nazario Sauro – Via P. Torrigiani – V.lo Antini – V.lo delle Caligarie – V.lo delle Cinque Piaghe – V.lo F.lli Cervi – Vlo Giandemaria – V.lo Ortalli – Vlo Politi – V.lo S. Cristoforo – V.lo San Tiburzio – V.lo Sant’Apollonia – V.lo Vallaria

Agli utenti delle strade interessate verranno comunque recapitati appositi avvisi di servizio. Per informazioni è attivo il Numero Verde 800 – 212607.