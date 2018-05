E’ salito ad almeno 7 morti, tra i quali una ragazza, e 22 feriti il bilancio dell’esplosione di una autobomba nel centro di Bengasi, in Libia. Lo riferiscono le forze di sicurezza citate dai media locali. L’esplosione è avvenuta sulla via Jamal Abdannaser, non distante dall’hotel Tibesti. Le immagini mostrano la strada devastata dall’esplosione e numerose auto in fiamme.

fonte ansa